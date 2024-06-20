Россиян предупредили о новых схемах кражи денег через сим-карты
В России участились случаи мошенничества через доступ к сим-картам, с помощью которых мошенники списывают деньги со счетов, рассказал независимый эксперт по информационной безопасности Роман Бондаренко.
Бондаренко уточнил, что существует несколько способов перехвата номера телефона. В первом варианте злоумышленники звонят жертве под видом сотового оператора и предлагают продлить договор, чтобы получить доступ к личному кабинету человека. Зайдя в личный кабинет и настроя переадресацию всех входящих сообщений на свой телефон, мошенники благодаря смс-кодам с легкостью выводят деньги из онлайн-банков. Во втором варианте они просто крадут телефон человека в общественном месте, передает «Газета.Ru».
При этом Бондаренко отметил, что самый страшный исход событий – это когда через личный кабинет жертвы мошенники пытаются переоформить имущество пользователя на других людей.
Он посоветовал любой звонок якобы от сотового оператора с просьбой назвать код из смс или пароль априори считать мошенническим, а также обязательно установить пароль на сим-карту. Тогда, даже если телефон будет украден, «симку» будет невозможно подключить к сети без пароля.
Ранее стало известно о новых схемах телефонного мошенничества, связанных с ипотечными кредитами и «Почтой России», напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru