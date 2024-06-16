Мошенники начали использовать схему с обменом наличных на цифровой рубль

ВС РФ вязли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области

Путин не отвергает переговоры с Киевом

Трое из шести арестантов ростовского СИЗО-1, которые взяли в заложники двух сотрудников ФСИН, ранее были осуждены за терроризм

В Японии растет число людей, заболевших плотоядной бактерией стрептококка, способной убить человека за два дня

«Русские сезоны» откроются в Рио-де-Жанейро концертом с участием Абдразакова и Когана