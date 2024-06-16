Мошенники начали использовать схему с обменом наличных на цифровой рубль
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с цифровым рублем.
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По данным СМИ, злоумышленники от имени Банка России рассылают сообщения, что наличные и безналичные рубли «устарели». Якобы их срочно нужно обменять на цифровые деньги.
Мошенники призывают перевести наличные и безналичные рубли на специальный счет. Аферисты утверждают, что в противном случае денежные средства «сгорят».
Ранее Центр цифровой экспертизы Роскачества сообщил об активизации мошенников в период отпусков. Отмечается, что злоумышленники начали использовать новые схемы обмана граждан при продаже авиабилетов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru