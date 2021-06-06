«Кесю-месю» из популярных в регионах слов составили эксперты ко Дню русского языка
Исследователи Института русского языка им. В.В. Виноградова и сервиса «Яндекс.Дзен» составили перечень региональных диалектных слов ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня. Яркие примеры публикует РБК.
Слова «корнер» (павильон, торговая точка или стенд в магазине), «едальня» (заведение общепита), «человейник» (многоквартирный дом) чаще всего употребляют чаще всего жители Москвы и Подмосковья.
В Санкт-Петербурге и Ленобласти по-прежнему «поребриком» называют бордюр, а для обозначения окурка используют определение «хабарик». Те же слова используют жители Карелии и Новгородской области.
«Кеся-меся» - регионализм Белгородской области. Это слово местные жители употребляют, чтобы сказать о мешанине из чего-либо, каше. Они же вместо слова «работать» говорят «мантулить»
В Волгоградской области мыслительный процесс и интеллектуальные способности называют «кукундером» (кукундер поехал — крыша поехала), альтернативой слова «попасть» является глагол «врюхаться».
Отдельные диалектизмы распространены в нескольких регионах сразу. Например, «бракуши» (браконьеры) – понятное слово для жителей Астраханской, Волгоградской областей и Камчатского края. «Каралька» как выпечка или колбаса в форме кольца или полукольца употребима в Кемеровской, Новосибирской и Омской областях и Алтайском крае. В Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и Орловской областях население использует слово «намахать» как синоним к «обмануть».
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что главным словом 2020 года для россиян стал «коронавирус». Его выбрал 61% респондентов.
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