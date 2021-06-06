«Кесю-месю» из популярных в регионах слов составили эксперты ко Дню русского языка

Исследователи Института русского языка им. В.В. Виноградова и сервиса «Яндекс.Дзен» составили перечень региональных диалектных слов ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня. Яркие примеры публикует РБК.

Слова «корнер» (павильон, торговая точка или стенд в магазине), «едальня» (заведение общепита), «человейник» (многоквартирный дом) чаще всего употребляют чаще всего жители Москвы и Подмосковья.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти по-прежнему «поребриком» называют бордюр, а для обозначения окурка используют определение «хабарик». Те же слова используют жители Карелии и Новгородской области.