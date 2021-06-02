Депутат МГД Русецкая отметила возросший интерес к преподаванию русского языка как иностранного

Ситуация с образованием в российской столице требует большего числа преподавателей русского языка как иностранного. Так считает депутат Московской городской дум, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.

Она рассказала, что наработки этого ведущего отечественного учебного и научного заведения по данному профилю пользуются спросом не только при преподавании иностранцам русского языка, но и в российских школах, где обучение проходят немало приезжих в Россию детей, для которых русский язык - иностранный.

При этом, по ловам Русецкой, опыт исследователей и педагогов Института имени Пушкина успешно адаптирован к условиям общеобразовательных средних учебных заведений. Так, на сегодня реализуется программа для детей, которые слабо владеют русским языком, в школе «Покровский квартал».

Проект института по эффективному включению в образовательный процесс детей мигрантов включает программы диагностики, обучения, повышения квалификации учителей школ. Она также отличается большим количеством практических модулей. Запись на программу повышения квалификации ведётся на сайте dpo.mos.ru, обучение стартует в августе.

Институт также разработал электронные образовательные ресурсы по своему профилю. По словам Маргариты Русецко, логичным продолжением этого направления должно стать появление раздела для изучения и обучения русскому языку как иностранному и на платформе Московской электронной школы.

На прошлой неделе институт имени Пушкина организовал форум памяти основателя и первого своего ректора Виталия Костомарова. Академик был одним из ведущих разработчиков нового направления в педагогике - преподавания русского языка как иностранного.

