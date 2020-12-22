Слова, события, люди. Россияне подвели итоги 2020 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, чем запомнится россиянам 2020 год и определил главные слова, события и людей. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

Главным словом уходящего года 61% респондентов выбрали «коронавирус». На втором месте «поправки к Конституции» (29%), а ТОП-3 замкнули «самоизоляция», «дистанционное обучение» и «врачи», набравшие по 23%, соответственно.

Главным событием стала пандемия COVID-19 (42%). 28% опрошенных считают, что это военный конфликт в Нагорном Карабахе и установление мира при посредничестве России. Принятие поправок к Конституции РФ и разработка первой в мире вакцины от коронавируса выбрали 25% респондентов, а 23% больше всего волновали президентские выборы в Белоруссии.

Стоит отметить, что почти половина граждан (48%) считают, что российская система здравоохранения (врачи, медработники и другие сотрудники) сделали всё возможное в условиях пандемии.

Политиком 2020 года стал президент РФ Владимир Путин, за которого проголосовали 38% опрошенных. Премьер-министр Михаил Мишустин занял второе место (17%), глава Минобороны Сергей Шойгу - третье (15%). ТОП-5 замкнули министр иностранных дел Сергей Лавров (9%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (7%).

Среди спортсменов первое место отдали бойцу Хабибу Нурмагомедову (10%). Оскандалившийся футболист Артём Дзюба попал на вторую строчку (8%). Третье место разделили теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова, за которых проголосовали 2% опрошенных.

Самым популярным актёром 2020 года по мнению россиян является Константин Хабенский (5%), на втором месте Александр Петров (4%), а Сергей Безруков расположился на третьем месте (3%). Главными кинофильмами опрошенные считают «Т-34» и «Холоп» (по 3%), а также «Джентельмены» и «Движение вверх» (по 2% соответственно).

YouTube-каналом года стали «ВДудь» (4%) и «Редакция» (2%). Их ведущие Юрий Дудь и Алексей Пивоваров набрали по 2% в рейтинге журналистов - столько же, сколько Ольга Скабеева и Владимир Познер. А лидирует в этом рейтинге Владимир Соловьев (6%).

Музыкантом года 6% респондентов выбрали Филиппа Киркорова. По 4% голосов набрали Николай Басков и пионист Денис Мацуев. Впервые в рейтинге отметились Егор Крид и Моргенштерн (по 2%).

По данным ВЦИОМ, 67% россиян считают, что в 2020 году было больше плохого, но каждый второй опрошенный (51%) перед новым 2021 годом чувствует радость и ожидание перемен.

