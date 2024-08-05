В АТОР призвали ввести кешбэк для борьбы с ростом цен на авиабилеты

Единственный вариант сбалансировать стоимость авиабилетов – это ввести аналог транспортного кешбэка со стороны перевозчиков и вернуться к льготному субсидированию перевозок, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с НСН.

Ранее депутат Госдумы Евгений Москвичев выступил с инициативой, согласно которой страховые и туристические компании будут направлять долю собственной прибыли на частичное покрытие стоимости авиабилетов. По его словам, объем страховых выплат пассажирам составляет только 47% из суммы, полученной от авиаперевозчика, пишут "Известия".