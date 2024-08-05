В АТОР призвали ввести кешбэк для борьбы с ростом цен на авиабилеты
Сбор доли прибыли туркомпаний на частичное покрытие стоимости авиабилетов не окажет ожидаемого эффекта, отметил в эфире НСН Артур Мурадян.
Единственный вариант сбалансировать стоимость авиабилетов – это ввести аналог транспортного кешбэка со стороны перевозчиков и вернуться к льготному субсидированию перевозок, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с НСН.
Ранее депутат Госдумы Евгений Москвичев выступил с инициативой, согласно которой страховые и туристические компании будут направлять долю собственной прибыли на частичное покрытие стоимости авиабилетов. По его словам, объем страховых выплат пассажирам составляет только 47% из суммы, полученной от авиаперевозчика, пишут "Известия".
«Рост стоимости перевозки идет не от того, что операторы и перевозчики хотят зарабатывать… Это связано с увеличением себестоимости перевозки. Любая авиакомпания подтвердит, что существенно выросла стоимость обслуживания бортов, потому что запчасти приходится возить через третьи страны, нет резервной техники. Плюс зарплаты выросли во всей отрасли, не хватает персонала… Но самое главное – это все результат стимулирования поездок внутри России. Единственный вариант сбалансировать стоимость – это возвращение к льготному субсидированию перевозки для малозащищенных групп граждан, для дальномагистральной перевозки, а также введение аналога транспортного кэшбека со стороны перевозчиков», – сказал Мурадян.
Он отметил, что инициатива Москвичева не окажет ожидаемого эффекта.
«Собирать с туроператоров долю прибыли на текущий момент выглядит нереально. Она колеблется в сотни миллионов рублей, которые, если размазать по рынку на всех, никакого эффекта вообще не окажут. Это вызовет только раздражение бизнеса. Порядка 70% туров реализуется без воздушной перевозки, а значит, никакого участия в формировании цены туроператоры своими действиями не принимают», – добавил собеседник НСН.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в разговоре с НСН отметил, что авиакомпании повышают цены на билеты из-за более дорогого топлива и обслуживания, а также на фоне сезонного спроса. По его словам, бороться с этим на уровне ФАС сегодня бессмысленно, передает «Радиоточка НСН».
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