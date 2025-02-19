«Керамика, шитье и глина»: Какие подарки ручной работы выбирают россияне
Россияне все чаще предпочитают дарить подарки ручной работы, рассказали НСН в сервисе «Авито Услуги».
Россияне все чаще начали отдавать предпочтение подаркам ручной работы, рассказали НСН в сервисе «Авито Услуги». Так, спрос на керамические handmade-изделия вырос в 2,5 раза, а на услуги мастеров по лепке - в два раза.
«В качестве подарка ручной работы в феврале 2025 года россияне чаще всего выбирали услуги мастеров по работе с керамическими изделиями. Следом в топе популярности услуг идут мастера по кройке и шитью, а замыкают топ-3 услуги специалистов по лепке из глины. Еще одним популярным креативным подарком стала запись песни в студии звукозаписи. Спрос на такую услугу за первую половину февраля вырос на 47% год к году. Стоимость часа аренды студии начинается от 1000 рублей, при этом доступны и дополнительные услуги – от помощи звукорежиссера и профессиональных бэк-вокалистов до сведении песни и создания памятного видео с процессом записи. За первую половину февраля количество объявлений от студий звукозаписи увеличилось более чем в 2,5 раза (+168%)», - рассказали НСН в компании.
Там также отметили, что самыми дорогими оказались услуги по бисероплетению.
«В среднем в России стоимость услуг художников начинается от 800 рублей за заказ и зависит от сложности и типа работы, а также от стиля художника. Стоимость услуг мастеров по вязанию начинаются от 500 рублей за небольшое изделие, а услуги по изготовлению предметов из глины - 1300 рублей. Самыми дорогими оказались услуги мастеров по бисероплетению - две тысячи рублей в среднем», - заключили в компании.
Ранее маркетолог и селлер на маркетплейсах Ольга Лосева рассказала в пресс-центре НСН, что мужчины дарят женщинам на 14 февраля бижутерию и украшения, женщины чаще делают выбор в пользу белья и шуточных наборов.
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