«От гаджетов до автомобилей»: Дед Мороз рассказал, какие подарки дарит детям и взрослым
Владимир Синица заявил НСН, что главное в подарке для ребенка – это удивление.
Современным детям дарят не только гаджеты, но и автомобили,заявил профессиональный Дед Мороз Владимир Синица в пресс-центре НСН.
«Как-то раз я дарил девочке от родителей бабочку, которую можно было разглядывать часами, она была металлической, но уникальной. Девочка не могла понять, как бабочка сделана. Главное качество подарка для ребенка – это именно удивление, потому что обучение – это все-таки для школы, а подарок должен удивлять… Подарков я много разных видел, от гаджетов до машин…Ребенку дарят машину за то, что он уже сдал на права. Даже такое у меня было», - отметил он.
В 2024 году корпоративы проходят под эгидой русской стиля, главным трендом стал патриотизм, заявила ранее организатор мероприятий для детей и взрослых, основатель ивент-агетства «В ВОСТОРГЕ!» Виктория Веснина в пресс-центре НСН.
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