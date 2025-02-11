Россияне назвали самые желанные подарки на 23 февраля и 8 Марта

Отмечается, что 32,3% мужчин будут рады парфюму и носкам, а каждый пятый предпочёлбы подарок в виде сертификата в магазин техники или новый гаджет.

Что касается женщин, то самым желанным подарком для них на 8 марта продолжают оставаться цветы. Путешествия порадуют 32% дам, а подарочные сертификаты и сладости - 31,1% респонденток.

Также в исследовании говорится, что многие россияне предпочитают дарить на 23 февраля и 8 Марта деньги.

Ранее президент РФ Владимир Путин подарил своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану самовар и картину с зимним пейзажем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».