Россияне назвали самые желанные подарки на 23 февраля и 8 Марта
Набор инструментов стал самым желанным подарком для россиян на 23 февраля. Как пишет «Газета.Ru», об этом заявили 38,7% участников опроса, который провёл Банк Синара.
Отмечается, что 32,3% мужчин будут рады парфюму и носкам, а каждый пятый предпочёлбы подарок в виде сертификата в магазин техники или новый гаджет.
Что касается женщин, то самым желанным подарком для них на 8 марта продолжают оставаться цветы. Путешествия порадуют 32% дам, а подарочные сертификаты и сладости - 31,1% респонденток.
Также в исследовании говорится, что многие россияне предпочитают дарить на 23 февраля и 8 Марта деньги.
Ранее президент РФ Владимир Путин подарил своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану самовар и картину с зимним пейзажем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru