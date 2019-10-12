Казнить нельзя помиловать. В России идет дискуссия о возврате смертной казни
Психиатр–криминалист и правозащитник в эфире НСН поспорили о необходимости отмены моратория на смертную казнь для педофилов в России.
Около 80% опрошенных пользовaтелей социaльной сети «вКонтaкте» выступили зa возврaщение смертной кaзни для убийц детей и педофилов. Соответствующее голосовaние опубликовaно нa официaльной стрaнице Госудaрственной думы, пишет Газета.ру.
Кaк отмечaется, более 46 тыс. человек ответили утвердительно нa вопрос, стоит ли возврaщaть «смертную кaзнь для убийц детей и педофилов». Вместе с тем, более 9 тыс. выскaзaлись отрицaтельно.
Нaпомним, что вопрос о возврaщении смертной кaзни встaл после истории убийствa девятилетней девочки в Сaрaтове.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН рассказал о необходимости защиты общества от педофилов. По словам эксперта, в России и в США существует возможность помилования подобных преступников через 20 лет заключения. Однако в Соединенных Штатах, в отличие от России, широко применяется практика повторного рассмотрения дел против педофилов и вынесения новых приговоров на срок 20 и более лет, что обеспечивает уверенность граждан в безопасности за своих детей. При этом психиатр объяснил, почему в отношении педофилов необходимо применять самое серьезное наказание.
«У нас существует, и это надо иметь в виду, помилование после 20 лет заключения. Для педофилов, на мой взгляд, помилования быть не должно. Когда два мужика в ссоре и один другого убил, помилование возможно. Когда две соседки из ревности зарезали третью, может быть помилование. Но желание совращать детей – навсегда, оно в человеке неисправимо. Однажды совершивший насильственные действия над ребенком, не только продолжит это делать, но и привьет это своей жертве. Если ребенок однажды получил удовольствие, то он стремится его получить уже с позиции взрослого. Одно влечет за собой другое», - подчеркнул в беседе с НСН психиатр.
Правозащитник и сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв в эфире НСН поспорил с психиатром. Он заявил о том, что смертная казнь не способствует снижению преступности в стране.
«То, что начинают говорить о возвращении смертной казни – это проявление кризиса в умах, кризиса нравственности, кризиса политики. Давно доказано, что наличие смертной казни как меры наказания не снижает уровень преступности. С ней помогает бороться только неотвратимость преступления. Увы, у нас настоящих преступников находят не всегда. С моральной точки зрения, принцип выбора простой – не вы давали жизнь, не вам ее отнимать», - заявил собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН высказался о необходимости ужесточения наказания для убийц детей и педофилов.
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