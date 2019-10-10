Чикатило как аргумент. В СПЧ объяснили, почему нужно отменить смертную казнь
Председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин в эфире НСН прокомментировал предложение о полной изоляции осужденных.
Альтернативой смертной казни может стать полная изоляция осужденных от окружающего мира. С таким предложением выступила председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты России Елена Сутормина. При этом она отметила, что в России это является спорным вопросом, поскольку тогда государство и общество должны будут брать на себя ответственность за лишение жизни человека.
Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте, председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин в эфире НСН заявил, что уже давно пора официально и окончательно оформить отказ от смертной казни в России.
«Любая замена смертной казни – шаг вперед. У нас ненормальная ситуация: смертная казнь не отменена, на нее введен мораторий, фактически она заменяется пожизненным сроком. Уважаемый член Общественной палаты предлагает легализовать и узаконить ту ситуацию, которая сейчас есть. Я всегда за то, чтобы приводить форму в соответствие с содержанием, ничего не меняет, по сути, мы назовем вещи своими именами. Это некое пожелание всем странам, которые вступают в Совет Европы, а мы там находимся давно. Давным-давно пора это пожелание узаконить. 20 лет уже мораторий действует, как-то непонятно, смертная казнь у нас есть или нет. По закону, вроде как, есть», - сказал он.
Правозащитник напомнил, что всегда существует риск судебной ошибки, и в качестве примера привел пример маньяка Андрея Чикатило.
«Пожизненное заключение, безусловно, гуманнее. Вопрос, конечно, в каких условиях человек содержится. Я считаю, что никто не может за того человека, которого приговорили к такой мере наказания, решить, что гуманнее его убить. Люди, которые высказывают мнение, мол, чего он там будет мучиться, всю жизнь в камере сидеть, гуманнее было бы его застрелить… Полагаю, что любой человек, который из гуманности предлагает кого-то убить – у него не все нормально ни с совестью, ни с мозгами. Я еще понимаю, если бы осужденный сказал: знаете, вы меня лучше расстреляйте. Я неоднократно бывал в местах, где отбывают пожизненное лишение свободы. Я ни от кого не слышал ходатайств: примите меры, чтобы нас тут расстреляли, а то мы тут замучились.
Не надо забывать, что существует такое явление, как судебная ошибка. Оно существует везде, а уж с нашим-то правосудием, с нашими-то обвинительными приговорами – у нас никого не оправдывают. Если хотите, давайте вспомним хрестоматийные, всем известные примеры. С тем же Чикатило, прежде чем он был найден, за его преступления были расстреляны три человека», - напомнил Каляпин.
Отметим, что 10 октября в мире отмечается день борьбы со смертной казнью. Эта дата была закреплена в 2003 году, чтобы снизить во всём мире количество смертных приговоров.
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