Чикатило как аргумент. В СПЧ объяснили, почему нужно отменить смертную казнь

Альтернативой смертной казни может стать полная изоляция осужденных от окружающего мира. С таким предложением выступила председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты России Елена Сутормина. При этом она отметила, что в России это является спорным вопросом, поскольку тогда государство и общество должны будут брать на себя ответственность за лишение жизни человека.

Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте, председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин в эфире НСН заявил, что уже давно пора официально и окончательно оформить отказ от смертной казни в России.

«Любая замена смертной казни – шаг вперед. У нас ненормальная ситуация: смертная казнь не отменена, на нее введен мораторий, фактически она заменяется пожизненным сроком. Уважаемый член Общественной палаты предлагает легализовать и узаконить ту ситуацию, которая сейчас есть. Я всегда за то, чтобы приводить форму в соответствие с содержанием, ничего не меняет, по сути, мы назовем вещи своими именами. Это некое пожелание всем странам, которые вступают в Совет Европы, а мы там находимся давно. Давным-давно пора это пожелание узаконить. 20 лет уже мораторий действует, как-то непонятно, смертная казнь у нас есть или нет. По закону, вроде как, есть», - сказал он.

Правозащитник напомнил, что всегда существует риск судебной ошибки, и в качестве примера привел пример маньяка Андрея Чикатило.