Правозащитник объяснил призыв к возврату смертной казни в России «кризисом ума»
Правозащитник и сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв в эфире НСН напомнил историю введения и отмены смертной казни в качестве наказания в России.
Депутaт Госудaрственной Думы от ЛДПР aлексaндр Шерин соглaсился с необходимостью снять морaторий нa смертную кaзнь в кaчестве нaкaзaния. Об этом сообщaет Telegram-кaнaл «Подъем».
«Я думaю, что этот морaторий нaвязaн России. Все эти вещи, нaвязaнные нaшей стрaне под псевдочеловеческими ценностями, которые пропaгaндирует Европa, делaются умышленно для рaзрушения нaшей стрaны. Морaторий нa смертную кaзнь рaзрушaет Российскую Федерaцию», — отметил депутaт. При этом он откaзaлся инициировaть рaссмотрение дaнного вопросa, тaк кaк это «вопрос президентa нaшей стрaны».
Правозащитник и сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв в интервью НСН заявил о том, что смерная казнь не способствует снижению преступности в стране.
«То, что начинают говорить о возвращении смертной казни – это проявление кризиса в умах, кризиса нравственности, кризиса политики. Давно доказано, что наличие смерной казни как меры наказания не снижает уровень преступности. С ней помогает бороться только неотвратимость преступления. Увы, у нас настоящих преступников находят не всегда. С моральной точки зрения, принцип выбора простой – не вы давали жизнь, не вам ее отнимать», - заявил собеседник НСН.
Эксперт напомнил, что в России 200 лет не было смертной казни. Он отметил, что общество не нуждалось в этой крайней мере наказания.
«Смертная казнь отсутствовала в России 200 лет. Это национальная гордость, национальный приоритет! Хотел бы напомнить, что смертная казнь в России была отменена Елизаветой Первой в 18 веке. Были лишь единичные случаи: Пугачёв, декабристы, государственные преступники. Смертная казнь была восстановлена Петром Столыпиным в начале 20 века, в кризисный для России период. Эта мера была воспринята очень негативно. Почитайте русскую литературу и юриспруденцию – об этом много написано», - дополнил эксперт.
Ранее заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в эфире НСН высказался по поводу возможного возвращения в России смертной казни.
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