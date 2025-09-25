Каждый третий россиянин ругается из-за денег минимум раз в месяц
Каждый третий житель России ругается из-за денег хотя бы раз в месяц, и, как правило, из-за долгов, сообщает Telegram-канал Readovka.
Таковы результаты опроса «Выберу.ру». Платежи по ипотеке, долги друзей и спонтанные покупки становятся причинами семейных «войн». В текущем году 29% россиян признались, что ругаются из-за денег минимум раз в месяц — годом ранее таких было 22%. При этом конфликты стали продолжительнее: если раньше 64% ссор заканчивались в течение суток, то сейчас за этот промежуток времени - 45%. Каждый десятый спор длится дольше недели.
Жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска лидируют по количеству ссор на фоне финансов, тогда как на Северном Кавказе проблем нет — ссорятся лишь 6% респондентов.
Самые «жаркие» причины оказались в диапазоне от 5 тыс. до 15 тыс. (40% конфликтов). Женщины 31-45 лет чаще становятся участницами споров, причем мужчины обычно конфликтуют из-за кредитов, а женщины — из-за повседневных трат и помощи родственникам.
Ранее стало известно, что россияне берут ипотеки на маленькие квартиры, чтобы продать их дороже и купить жилье побольше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
