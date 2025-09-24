В Госдуме заявили, что матерящиеся россияне «обливают себя грязью»

По его мнению, в последнее время ругаться матом стали чаще потому, что «ограничения стали немножко слабее». Из-за этого в настоящее время люди более толерантно относятся не к нецензурной брани, а именно к её использованию.

Парламентарий указал на необходимость «поменять тенденции», так как мат «оскорбляет русский язык».

«Держать себя лучше в чистоте: руки можно не мыть, ноги можно не мыть, будешь вонять. Так и от мата начинаешь вонять. Я лично матом не ругаюсь и другим не советую», — заключил Милонов.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что за последние 17 лет россияне стали чаще ругаться матом, сообщает «Свободная пресса».

