В Госдуме заявили, что матерящиеся россияне «обливают себя грязью»
Использующие мат россияне «обливают себя грязью, помоями, нечистотами». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его мнению, в последнее время ругаться матом стали чаще потому, что «ограничения стали немножко слабее». Из-за этого в настоящее время люди более толерантно относятся не к нецензурной брани, а именно к её использованию.
Парламентарий указал на необходимость «поменять тенденции», так как мат «оскорбляет русский язык».
«Держать себя лучше в чистоте: руки можно не мыть, ноги можно не мыть, будешь вонять. Так и от мата начинаешь вонять. Я лично матом не ругаюсь и другим не советую», — заключил Милонов.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что за последние 17 лет россияне стали чаще ругаться матом, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Новороссийске при атаке дронов погибли двое и пострадали 11 человек
- «10% от ничего»: Идея Лантратовой об акцизе на видеоигры удивила индустрию
- В Туапсе при атаке дронов пострадали два человека
- Бутман: Профессиональные оркестры должны быть в каждом регионе
- Россиянам рассказали о способах снизить плату за капремонт
- Ученый рассказал об использовании ИИ в создании лекарств
- Россиян предупредили о «космических» ценах на бензин
- Полиция Нью-Йорка остановила Эрдогана, чтобы пропустить кортеж Трампа
- Нужны сотни тысяч: Как строители обогнали айтишников по зарплатам
- Дроны не смогут заменить сотрудника ДПС при аварии на дороге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru