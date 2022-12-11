Стало известно, как увеличить отпуск до 45 дней
Российские граждане могут продлить отпуск на срок, превышающий 28 календарных дней, если правильно планировать отпускные дни, сообщает «Прайм» со ссылкой на члена Ассоциации юристов России Маргариту Курашину.
По ее словам, россияне не работают в выходные и государственные праздники, а также имеют право на больничные и отгулы. Отпуск можно продлить, добавив несколько дней к праздничным дням.
Согласно правилам, только одна часть отпуска должна быть не менее 14 дней подряд, остальное можно разбивать. Таким образом, по словам Курашиной, можно продлить отдых до 45 дней.
Россиянам отпуск лучше в январе не брать, а праздничные дни не должны отразиться на их зарплате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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