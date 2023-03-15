Опрос: Только чуть более половины россиян отдыхают в отпуске

Каждый пятый житель России признался, что не успевает отдохнуть во время отпускного периода. Согласно проведённому опросу, только 57% респондентов действительно отдыхают в отпуске.

Практически треть отпускников (32%) регулярно вынуждены отвлекаться на рабочие вопросы. Почти столько же (31%) - не имели опыт форс-мажоров по рабочим вопросам во время отпуска. При этом 37% заявили, что рабочими проблемами в отпускной период приходится заниматься постоянно.

Опрошенные объясняют свою невозможность отказаться от работы в отпуске, в первую очередь, перфекционизмом. О такой причине заявил 41% респондентов. Среди иных причин назывались строгое руководство (15%), фанатизм по отношению к работе (11%).

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Что касается частоты отдыха, то 15% россиян уходят в отпуск реже, чем раз в год. Раз в 12 месяцев отдыхают 35%, почти столько же (34%) — два раза в год. Несколько раз в год берут отпуск 14% опрошенных.

Абсолютное большинство респондентов отмечают, что переработки вызывают проблемы со здоровьем (69%). Чтобы избежать их 25% занимаются спортом и следят за своим состоянием в медицинских учреждениях.

Опрос среди жителей России проведён страховыми компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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