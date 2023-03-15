«Вылетят пробкой!»: Глава SuperJob не советует карьеристам отключать телефон на отдыхе
Выключенный после работы телефон вряд ли приведет к наказанию, но покажет работодателю, что вам «по барабану» на карьерный рост, сказал в эфире НСН Алексей Захаров.
Желающим сделать карьеру россиянам следует оставаться «на телефоне» 24 часа в сутки и быть на связи с начальством даже в отпуске, посоветовал в интервью НСН основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.
Компания «Росгосстрах» ранее представила результаты опроса, в соответствии с которым более трети россиян (37%) во время отпуска вынуждены часто решать рабочие вопросы.
«Если человек хочет делать карьеру, у него есть руководитель, а у руководителя может возникнуть какой-то рабочий вопрос в сфере ответственности этого человека, значит он должен быть готов работать 28 часов в сутки. А если он карьеру делать не собирается, ему по барабану, - ушел с работы, выключил телефон и никто никаких претензий предъявлять не будет, но и никакой карьеры здесь ждать не приходится. Каждый делает свой выбор сам. Хочешь делать карьеру, работаешь 24 часа в сутки, не хочешь, - работаешь с 9 до 18, выключил и все хорошо. Я уверен, что пресс-секретарь президента телефон в количестве четырех штук не выключает никогда, поэтому он занимает эту должность. А если бы он позволил себе выключить телефон хотя бы на пять минут, он бы вылетел пробкой с этого поста», - сказал Захаров.
При этом он отметил, что рабочие вопросы в отпуске решают в основном офисные работники, а большинство россиян спокойно отдыхает.
«Если говорить об офисных сотрудниках в крупных городах, я готов поверить в цифры, этого опроса но ничего общего к опросу россиян в целом это не имеет. Шахтеры, водители, продавцы в магазинах, - это значительно большая часть рынка труда, чем офисные сотрудники. Уверяю вас, что шахтеров или водителей такси никто в отпуске ни о чем не спрашивает, и они спокойно отдыхают», - заключил собеседник НСН.
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов ранее допустил на пресс-конференции в НСН, что Иран может заменить для россиян исчезнувшие экскурсионные туры по Европе.
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