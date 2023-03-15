«Вылетят пробкой!»: Глава SuperJob не советует карьеристам отключать телефон на отдыхе

Желающим сделать карьеру россиянам следует оставаться «на телефоне» 24 часа в сутки и быть на связи с начальством даже в отпуске, посоветовал в интервью НСН основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Компания «Росгосстрах» ранее представила результаты опроса, в соответствии с которым более трети россиян (37%) во время отпуска вынуждены часто решать рабочие вопросы.