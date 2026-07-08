Госдума расширила меры поддержки семей с детьми в 2026 году

Госдума расширила меры поддержки родителей и детей в 2026 году, а также планирует делать это и в дальнейшем, приняв ряд законодательных инициатив. Об этом сообщает ОТР в День семьи, любви и верности.

С 1 июня 2026 года работающие родители двух и более детей получили право на частичный возврат подоходного налога. Им пересчитают НДФЛ по ставке 6% вместо 13%, а разницу вернут. Обращаться за услугой можно ежегодно с 1 июня по 1 октября.

Президент Владимир Путин 4 июля подписал закон, позволяющий семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Норма вступит в силу с 1 сентября 2026 года.