Госдума расширила меры поддержки семей с детьми в 2026 году
Госдума расширила меры поддержки родителей и детей в 2026 году, а также планирует делать это и в дальнейшем, приняв ряд законодательных инициатив. Об этом сообщает ОТР в День семьи, любви и верности.
С 1 июня 2026 года работающие родители двух и более детей получили право на частичный возврат подоходного налога. Им пересчитают НДФЛ по ставке 6% вместо 13%, а разницу вернут. Обращаться за услугой можно ежегодно с 1 июня по 1 октября.
Президент Владимир Путин 4 июля подписал закон, позволяющий семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Норма вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Ранее в феврале российский лидер подписал закон об изменениях в правилах выплат на детей, запрещающий отказывать многодетным семьям в едином пособии, если доход превышает региональный МРОТ не более чем на 10%.
Во вторник, 7 июля, Госдума в третьем чтении приняла законопроект о поддержке детей Героев России и полных кавалеров ордена Славы. После вступления инициативы в законную силу их будут первоочередно зачислять в детские сады и школы.
Также в Госдуме предложили ввести налоговый вычет на оплату услуг нянь для детей до 3 лет, пишет 360.ru.
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