Минпросвещения: Интерес детей к сладостям в виде червей неадекватен

Отмечается, что такие образы сладостей, продиктованные зарубежными видеороликами, являются абсолютно неприемлемыми. В документе подчеркивается, что контент может оказывать негативное влияние на пищевой выбор детей.

В ведомстве напомнили, что у ребенка в возрасте от семи до 11 лет развивается теоретическое мышление, но способность критически оценивать информацию в Сети еще остается недостаточно сформированной.

Ранее Минпросвещения определило допустимое для детей время просмотра телевизора, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».