Минпросвещения: Интерес детей к сладостям в виде червей неадекватен
Желание детей есть мармелад в виде червей или крови нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения России регионам.
Отмечается, что такие образы сладостей, продиктованные зарубежными видеороликами, являются абсолютно неприемлемыми. В документе подчеркивается, что контент может оказывать негативное влияние на пищевой выбор детей.
В ведомстве напомнили, что у ребенка в возрасте от семи до 11 лет развивается теоретическое мышление, но способность критически оценивать информацию в Сети еще остается недостаточно сформированной.
Ранее Минпросвещения определило допустимое для детей время просмотра телевизора, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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