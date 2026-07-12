Минпросвещения: Интерес детей к сладостям в виде червей неадекватен

Желание детей есть мармелад в виде червей или крови нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения России регионам.

Без круассанов, бабл-ти и милкшейков: Как уберечь детей от диабета

Отмечается, что такие образы сладостей, продиктованные зарубежными видеороликами, являются абсолютно неприемлемыми. В документе подчеркивается, что контент может оказывать негативное влияние на пищевой выбор детей.

В ведомстве напомнили, что у ребенка в возрасте от семи до 11 лет развивается теоретическое мышление, но способность критически оценивать информацию в Сети еще остается недостаточно сформированной.

Ранее Минпросвещения определило допустимое для детей время просмотра телевизора, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ИнтернетЕдаДети

Горячие новости

Все новости

партнеры