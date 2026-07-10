Буцкая: Единое пособие на детей нужно назначать автоматически
В России предложили в автоматическом режиме назначать и продлевать единое пособие на детей для малообеспеченных семей без ежегодной подачи заявления. Такое обращение направила зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая министру цифрового развития Максуту Шадаеву.
По ее мнению, нужно также заранее уведомлять семьи, если из-за роста доходов они могут лишиться права на получение поддержки.
Также ею было предложено создать на портале «Госуслуги» специальный раздел «Госуслуги. Семья», который бы работал по принципу «единого окна». В нем была бы собрана вся информация о льготах и можно было бы удобно подать заявление на получение финансовой поддержки.
Ранее стало известно, что Госдума расширила меры поддержки родителей и детей в 2026 году, а также планирует делать это и в дальнейшем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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