«Без раздумий!»: Казаки готовы взять монастыри под охрану

Однако для этого необходимо закрепить полномочия казачества на федеральном уровне, а в этом мешает бюрократия, заявил НСН Виктор Лядов.



В России необходимо усилить охрану монастырей, и казаки к этому готовы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил главный редактор газеты «Современное казачество» ЦФО Союза казаков-воинов России и зарубежья Виктор Лядов.

13 декабря 18-летний Владислав Струженков устроил взрыв на территории Серпуховского женского монастыре. Он - бывший воспитанник гимназии, которому, по данным СМИ, прежде доставалось от учителей. Предположительно, мотивом преступления могла стать ненависть к преподавателям школы и монахиням. По последним данным, в результате взрыва пострадали десять человек.

Лядов считает, что в монастырях и действующих при них гимназиях необходимо усиливать охрану.

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«Это надо было сделать давно. В монастырях, особенно по праздникам, происходит большое скопление людей. Казаки без раздумий готовы взять на себя службу по охране монастырей», - добавил он.

По словам Лядова, монастыри в России мало охраняются.

«Насколько я знаю, более-менее охраняется только один монастырь – Свято-Даниловский в Москве. Там работает казачий ЧОП. В Ставрополе также охраняется монастырь, в котором находится ставка нашего Ставропольского и Невинномысского митрополита Кирилла. Он как раз и является председателем Синодального комитета по взаимодействию с казачеством», - рассказал Лядов.

Он посоветовал изменить систему работы казачих ЧОПов.

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«Все зависит от глаз местной администрации и губернатора. Но казаки – это не полиция. Сейчас все, что делается – это на добровольной основе. Но, если с ними что-то случится, то люди даже не получат страховые выплаты. К сожалению, существует много нюансов, которые должны решаться на федеральном уровне. Казаков надо наделять соответствующими полномочиями. Здесь большая недоработка наших федеральных властей. У нас же ведь как: пока документа нет – никто дергаться и не будет. Но даже при наличии бумажки иногда не дергаются. Такого бюрократического аппарата не было даже при Советском Союзе. Сейчас он вырос примерно в четыре раза», - заключил Лядов.

Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» констатировал, что «Колумбайн» добрался и до приходских стен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОхранаВзрывКазакиЦерковь
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