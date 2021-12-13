«Без раздумий!»: Казаки готовы взять монастыри под охрану

В России необходимо усилить охрану монастырей, и казаки к этому готовы. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил главный редактор газеты «Современное казачество» ЦФО Союза казаков-воинов России и зарубежья Виктор Лядов.

13 декабря 18-летний Владислав Струженков устроил взрыв на территории Серпуховского женского монастыре. Он - бывший воспитанник гимназии, которому, по данным СМИ, прежде доставалось от учителей. Предположительно, мотивом преступления могла стать ненависть к преподавателям школы и монахиням. По последним данным, в результате взрыва пострадали десять человек.

Лядов считает, что в монастырях и действующих при них гимназиях необходимо усиливать охрану.