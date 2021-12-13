«Они все в себе»: Генерал ФСБ в отставке заявил о невозможности предотвратить взрыв в монастыре
Экс-сотрудник ФСБ Александр Михайлов считает, что бывшего воспитанника Серпуховского монастыря могла толкнуть на преступление обстановка в обществе, которую транслируют СМИ.
Даже если подрывник и высказывался о чем-то в своем кругу, вряд ли монастырь будет выносить эту информацию за пределы своих стен для вмешательства светских структур. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
13 декабря 18-летний Владислав Струженков привел в действие самодельное взрывное устройство в Серпуховском женском монастыре. По предварительным данным, злоумышленник в прошлом являлся воспитанником гимназии. По информации СМИ, в результате взрыва пострадали от семи до девяти человек. Пока остается не ясным, выжил ли Струженков. По словам Михайлова, в таких случаях необходимо принимать во внимание психическое состояние правонарушителя, а не его учебное заведение.
«Это явно человек с определенными психическими расстройствами. В последнее время мы все чаще наблюдаем такие эмоциональные всплески с тяжкими последствиями, и никто не может ответить, что надо сделать. В принципе это может быть человек, который нигде никак себя не проявлял, не высказывал каких-либо намерений. Вот у него произошло это замыкание под влиянием каких-либо сиюминутных настроений, либо он на протяжении длительного времени копил в себе эту отрицательную энергетику. Конечно, когда речь идет о взрывном устройстве, то понятно, что человек к этому готовился. Но у нас и Родион Раскольников готовился к своему преступлению», - заявил он.
По его словам, отследить деятельность одиночных "подрывников" сложно.
«Подобные проявления сегодня являются результатом тех стрессовых ситуаций, в которых сейчас находится общество. Мы погружены в информационное пространство. Оно очень накаленное, позитива мы практически не видим. К тому же на этот фон накладываются и личные проблемы. У нас 150 миллионов человек, у каждого мозги лежат по-своему. Поэтому говорить об эффективных превентивных мерах, тем более речь идет об одиночке, если человек тихая серая мышка, которая взрывается - невозможно. Да, у нас большое количество неблагополучных подростков, агрессивно настроенной молодежи, но мы не уследим за каждым», - отметил он.
При этом Михайлов считает, что это не проблема правоохранительных органов.
«Это проблема нашего общества. Правоохранительные органы работают только по факту: подготовки, намерений, заявлений. Мы с вами прекрасно понимаем, как работает наша полиция. Приходит женщина, жалуется на мужа, участковый говорит с ним. Потом они выходят из участка, и муж ее убивает, а участкового сажают. Самое главное: нет возможности повлиять на этот процесс. Это очень сложно. Тем более, что речь о монастыре. А они вообще все в себе. Даже если подрывник и высказывался о чем-то в своем кругу, вряд ли монастырь будет выносить эту информацию за пределы своих стен для вмешательства светских структур», - подчеркнул генерал-майор ФСБ в отставке.
По его словам, на поведение злоумышленника могла повлиять информационная повестка, освещаемая в СМИ.
«Когда такая информация появляется на медийном пространстве, она тоже является стимулирующим фактором. С одной стороны журналистика обязана отражать нашу действительность такой, какая она есть. Но, с другой - мы же понимаем, что капля камень точит. Большинство осудит такие действия, но всегда найдется паршивая овца, которая будет брать это на вооружение для самореализации и протеста. Причина здесь – настроение в обществе. А поводом может быть все, что угодно: грубое слово, косой взгляд. Нужно понять мотив: почему человек жертвует своей жизнью для того, чтобы унести другие жизни. Это уже стало мемом последнего времени», - заключил он.
По сообщениям СМИ, у устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре Владислава Струженкова при себе было мачете. По предварительным данным, нападавший подвергался «буллингу» во время обучения в гимназии. Сообщается, что предположительным мотивом для преступления могла стать ненависть злоумышленника к преподавателям школы и монахиням.
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