«Они все в себе»: Генерал ФСБ в отставке заявил о невозможности предотвратить взрыв в монастыре

Даже если подрывник и высказывался о чем-то в своем кругу, вряд ли монастырь будет выносить эту информацию за пределы своих стен для вмешательства светских структур. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

13 декабря 18-летний Владислав Струженков привел в действие самодельное взрывное устройство в Серпуховском женском монастыре. По предварительным данным, злоумышленник в прошлом являлся воспитанником гимназии. По информации СМИ, в результате взрыва пострадали от семи до девяти человек. Пока остается не ясным, выжил ли Струженков. По словам Михайлова, в таких случаях необходимо принимать во внимание психическое состояние правонарушителя, а не его учебное заведение.

«Это явно человек с определенными психическими расстройствами. В последнее время мы все чаще наблюдаем такие эмоциональные всплески с тяжкими последствиями, и никто не может ответить, что надо сделать. В принципе это может быть человек, который нигде никак себя не проявлял, не высказывал каких-либо намерений. Вот у него произошло это замыкание под влиянием каких-либо сиюминутных настроений, либо он на протяжении длительного времени копил в себе эту отрицательную энергетику. Конечно, когда речь идет о взрывном устройстве, то понятно, что человек к этому готовился. Но у нас и Родион Раскольников готовился к своему преступлению», - заявил он.