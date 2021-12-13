СК возбудил уголовное дело после взрыва в Серпуховском монастыре

Региональное следственное управление возбудило уголовные дела по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывного устройства после ЧП в Серпуховском монастыре. Об этом рассказали в СК.

13 декабря 18-летний Владислав Струженков привел в действие самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, злоумышленник в прошлом являлся воспитанником гимназии. По сообщениям СМИ, во время обучения он подвергался «буллингу». Предположительно мотивом преступления могла стать ненависть злоумышленника к преподавателям школы и монахиням.