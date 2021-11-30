Казахстан ограничит въезд для иностранцев из-за штамма «омикрон»

Казахстан с 3 декабря ограничит въезд в страну для граждан из ряда стран из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщается на сайте издания Tengrinews со ссылкой на первого замминистра здравоохранения Марата Шоранова.



По его словам, в страну ограничивается въезд иностранных для граждан из Ботсваны, Намибии, ЮАР, Лесото, Мазамбика, Зимбабве, Эсватини, Мадагаскара, Малави, Гонконга и Танзании.