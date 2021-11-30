Казахстан ограничит въезд для иностранцев из-за штамма «омикрон»

Казахстан с 3 декабря ограничит въезд в страну для граждан из ряда стран из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщается на сайте издания Tengrinews со ссылкой на первого замминистра здравоохранения Марата Шоранова.

По его словам, в страну ограничивается въезд иностранных для граждан из Ботсваны, Намибии, ЮАР, Лесото, Мазамбика, Зимбабве, Эсватини, Мадагаскара, Малави, Гонконга и Танзании.

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Также в Казахстане введут наличие ПЦР-теста для граждан стран, где выявлен новый штамм, и обязательную семидневную изоляцию.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что закрытие границ из-за омикрон-штамма коронавируса может временно приостановить его распространение, однако с большой долей вероятности россиянам всё же придется столкнуться с ним в будущем.

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ТЕГИ:КоронавирусКазахстан
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