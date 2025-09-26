Казачий депутат ГД Долуда отказался от переименования городов в Чечне
Николай Долуда заявил НСН, что и в первом чтении голосовал «против» переименования двух станиц в Чечне, так как недопустимо переименовывать поселения, которые хранят историю людей.
Бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда заявил НСН, что во втором чтении проголосует против переименования двух казачьих станицы в Чечне, так как эти поселения хранят историю и корни местных жителей.
Госдума в первом чтении одобрила переименование казачьих станиц в Чечне. Серноводское переименовали в Серноводск в соответствии с правилами русского языка, а вот города Шелковская и Наурская будут называться Терек (по расположению на берегу реки) и Невре (с чеченского – «север»). Согласно протоколам на сайте Госдумы, против переименования Наурской высказались пять депутатов, против переименования Шелковской - шесть депутатов. Долуда в обоих случаях якобы проголосовал в поддержку переименования, однако в беседе с НСН уточнил, что это была техническая ошибка.
«Это был технический сбой, я проголосовал «против». Во втором чтении я буду голосовать «против» и вносить предложения оставить названия без изменений, потому что любые изменения все-таки можно обосновать. Но на мой взгляд, все, что касается истории государства и корней его жителей, менять нецелесообразно. С этими станицами связаны разные непростые периоды жизни огромного количества казачьих семей. Кроме того, переименование этих станиц, поселений может сподвигнуть другие регионы пойти по этому пути. Поэтому здесь нужно серьезно подумать!», - рассказал он.
В свою очередь, генерал-лейтенант в отставке, депутат Госдумы Виктор Соболев согласился с Долудой и отметил, что важно сохранить историю. Судя по протоколам Госдумы, он голосовал «против» по вопросу переименования Наурской и Шелковской. Однако, по его мнению, уже вряд ли можно изменить процесс переименования.
«Это исторически сложившиеся исконно русские казачьи станицы. Но получилось так, что в свое время при реабилитации народов Хрущев ( Никита Хрущев - бывший руководитель СССР. Прим. НСН) передал эти земли Чеченской республике. Я считаю, что история должна быть сохранена. Ну, давайте мы все будем переименовывать! Я считаю, что это неправильно. Я думаю, какие-то поправки будут вноситься, но мало, что можно изменить», - заявил он НСН.
Ранее Долуда заявил НСН, что роман-эпопея Михаила Шолохова «Тихий Дон» обратил внимание всего мира на проблемы казачества сохранил его дух.
