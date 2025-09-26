Бывший атаман Всероссийского казачьего общества, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда заявил НСН, что во втором чтении проголосует против переименования двух казачьих станицы в Чечне, так как эти поселения хранят историю и корни местных жителей.

Госдума в первом чтении одобрила переименование казачьих станиц в Чечне. Серноводское переименовали в Серноводск в соответствии с правилами русского языка, а вот города Шелковская и Наурская будут называться Терек (по расположению на берегу реки) и Невре (с чеченского – «север»). Согласно протоколам на сайте Госдумы, против переименования Наурской высказались пять депутатов, против переименования Шелковской - шесть депутатов. Долуда в обоих случаях якобы проголосовал в поддержку переименования, однако в беседе с НСН уточнил, что это была техническая ошибка.