Католический храм в центре Москвы временно закроют из-за страха терактов

Глава католической архиепархии в Москве Паоло Пецци принял решение закрыть церковь Святого Людовика на Малой Лубянке с 1 по 4 ноября, передает «Интерфакс».

Ранее канцлер курии священник Игорь Ковалевский пояснил в своем фейсбуке, что решение принято на фоне акций протеста в Москве у французского посольства, в храме за это время предпримут меры для безопасности прихожан.

Храм Святого Людовика - старейшая католическая церковь Москвы, прихожанами которой являются немало иностранцев, в том числе французы, живущие в российской столице.

В пятницу сообщалось, что посольство Франции обратилось к российским властям с просьбой усилить защиту всех представительств страны.

Посольство Франции попросило усилить защиту представительств в России

В четверг у здания посольства Франции в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, собравшиеся в том числе критиковали президента Франции Эммануэля Макрона.

В самой Франции в четверг три человека в четверг стали жертвами нападения мужчины с ножом в центре Ниццы, двое из них погибли непосредственно внутри базилики, в том числе священник. По данным СМИ, одна из жертв — женщина — была обезглавлена. Преступник был арестован муниципальной полицией. Мэр города Кристиан Эстрози уточнил, что произошедшее можно считать терактом.

Нурмагомедов назвал Макрона «тварью»

В тот же день в Авиньоне при попытке нападения полиция застрелила вооруженного мужчину. Кроме того, полиция Лиона задержала мужчину с ножом, он также подозревается в подготовке нападения на церковь.

Экс-министр внутренних дел России и полковник ФСБ в запасе в интервью НСН заявили, что Франция сама провоцирует последователей ислама на совершение преступлений, подобно произошедшим в Ницце и пригороде Парижа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХрамыМосква
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