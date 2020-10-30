Католический храм в центре Москвы временно закроют из-за страха терактов

Глава католической архиепархии в Москве Паоло Пецци принял решение закрыть церковь Святого Людовика на Малой Лубянке с 1 по 4 ноября, передает «Интерфакс».

Ранее канцлер курии священник Игорь Ковалевский пояснил в своем фейсбуке, что решение принято на фоне акций протеста в Москве у французского посольства, в храме за это время предпримут меры для безопасности прихожан.

Храм Святого Людовика - старейшая католическая церковь Москвы, прихожанами которой являются немало иностранцев, в том числе французы, живущие в российской столице.

В пятницу сообщалось, что посольство Франции обратилось к российским властям с просьбой усилить защиту всех представительств страны.