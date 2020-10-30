Католический храм в центре Москвы временно закроют из-за страха терактов
Глава католической архиепархии в Москве Паоло Пецци принял решение закрыть церковь Святого Людовика на Малой Лубянке с 1 по 4 ноября, передает «Интерфакс».
Ранее канцлер курии священник Игорь Ковалевский пояснил в своем фейсбуке, что решение принято на фоне акций протеста в Москве у французского посольства, в храме за это время предпримут меры для безопасности прихожан.
Храм Святого Людовика - старейшая католическая церковь Москвы, прихожанами которой являются немало иностранцев, в том числе французы, живущие в российской столице.
В пятницу сообщалось, что посольство Франции обратилось к российским властям с просьбой усилить защиту всех представительств страны.
В четверг у здания посольства Франции в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, собравшиеся в том числе критиковали президента Франции Эммануэля Макрона.
В самой Франции в четверг три человека в четверг стали жертвами нападения мужчины с ножом в центре Ниццы, двое из них погибли непосредственно внутри базилики, в том числе священник. По данным СМИ, одна из жертв — женщина — была обезглавлена. Преступник был арестован муниципальной полицией. Мэр города Кристиан Эстрози уточнил, что произошедшее можно считать терактом.
В тот же день в Авиньоне при попытке нападения полиция застрелила вооруженного мужчину. Кроме того, полиция Лиона задержала мужчину с ножом, он также подозревается в подготовке нападения на церковь.
Экс-министр внутренних дел России и полковник ФСБ в запасе в интервью НСН заявили, что Франция сама провоцирует последователей ислама на совершение преступлений, подобно произошедшим в Ницце и пригороде Парижа.
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