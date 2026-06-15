Патрушев заявил, что в порты РФ заходят торговые корабли с магнитными минами
Торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами регулярно заходят в российские порты. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, такие корабли, превращенные в плавучие бомбы, «обнаруживают и обезвреживают».
«Но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», - заключил он.
Ранее Патрушев заявил, что попытки морской блокады России незаконны с точки зрения международного права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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