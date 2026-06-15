Патрушев заявил, что в порты РФ заходят торговые корабли с магнитными минами

Торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами регулярно заходят в российские порты. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Патрушев заявил, что российская армия сильнее всех в мире

По его словам, такие корабли, превращенные в плавучие бомбы, «обнаруживают и обезвреживают».

«Но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», - заключил он.

Ранее Патрушев заявил, что попытки морской блокады России незаконны с точки зрения международного права, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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