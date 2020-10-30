Посольство Франции попросило усилить защиту представительств в России

В четверг у здания посольства Франции в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, собравшиеся в том числе критиковали президента Франции Эммануэля Макрона.

В тот же день полиция Саудовской Аравии задержала в Джидде гражданина своей страны, который попытался напасть на охранника консульства Франции и легко ранил его острым предметом.

В четверг, 29 октября, мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, карикатуры на которого стали размещать во Франции после убийства исламистом французского учителя за демонстрацию этих изображений. В этот день во Франции произошла серия терактов в Ницце, Авиньоне и под Лионом.