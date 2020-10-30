Посольство Франции попросило усилить защиту представительств в России
Посольство Франции обратилось к российским властям с просьбой усилить защиту всех представительств страны, сообщили РИА Новости во французской дипмиссии в Москве.
В четверг у здания посольства Франции в Москве собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, собравшиеся в том числе критиковали президента Франции Эммануэля Макрона.
В тот же день полиция Саудовской Аравии задержала в Джидде гражданина своей страны, который попытался напасть на охранника консульства Франции и легко ранил его острым предметом.
В четверг, 29 октября, мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, карикатуры на которого стали размещать во Франции после убийства исламистом французского учителя за демонстрацию этих изображений. В этот день во Франции произошла серия терактов в Ницце, Авиньоне и под Лионом.
Три человека в четверг стали жертвами нападения мужчины с ножом в центре Ниццы, двое из них погибли непосредственно внутри базилики, в том числе священник. По данным СМИ, одна из жертв — женщина — была обезглавлена. Преступник был арестован муниципальной полицией. Мэр города Кристиан Эстрози уточнил, что произошедшее можно считать терактом.
В тот же день в Авиньоне при попытке нападения полиция застрелила вооруженного мужчину. Кроме того, полиция Лиона задержала мужчину с ножом, он также подозревается в подготовке нападения на церковь. Попытки террористических актов во Франции связывают с карикатурами сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
Экс-министр внутренних дел России и полковник ФСБ в запасе в интервью НСН заявили, что Франция сама провоцирует последователей ислама на совершение преступлений, подобно произошедшим в Ницце и пригороде Парижа.
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