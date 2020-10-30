Нурмагомедов назвал Макрона «тварью»
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона на фоне терактов в республике.
«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман», - написал спортсмен в Instagram.
Он заявил, что провокации в адрес мусульман «выйдут боком» властям Франции, а «Аллах скор в расчете».
«Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей», - отметил боец в публикации.
Нурмагомедов заявил, что Аллах «проклял» всех людей, оскорбляющих его и Его Посланника и уготовил «унизительные мучения».
Накануне в Ницце мужчина с ножом убил трех человек. При задержании он кричал «Аллах Акбар!» В этот же день полиция пресекла нападения в других городах Франции. Их связывают с сатирическими карикатурами Charlie Hebdo на Пророка Мухаммеда.
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