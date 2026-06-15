В ведомстве указали, что усилия Украины, которая пыталась оспорить суверенитет РФ над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами, потерпели крах в Гааге.

Отмечается, что Постоянная палата третейского суда (ППТС) отказала Киеву в возврате ему контроля над углеводородными, рыбными и прочими ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья.

«А также в каких-либо «компенсациях» и «репарациях» от России за их использование и якобы нанесенный «ущерб», - подчеркнули в МИД РФ.

Кроме того, Арбитраж отказался объявить Керченский пролив «международным», с правом прохода любых кораблей, в том числе военных.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что попытки украинской армии блокировать Крым обречены на провал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

