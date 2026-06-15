МИД: Россия победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море
Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве указали, что усилия Украины, которая пыталась оспорить суверенитет РФ над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами, потерпели крах в Гааге.
Отмечается, что Постоянная палата третейского суда (ППТС) отказала Киеву в возврате ему контроля над углеводородными, рыбными и прочими ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья.
«А также в каких-либо «компенсациях» и «репарациях» от России за их использование и якобы нанесенный «ущерб», - подчеркнули в МИД РФ.
Кроме того, Арбитраж отказался объявить Керченский пролив «международным», с правом прохода любых кораблей, в том числе военных.
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что попытки украинской армии блокировать Крым обречены на провал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «По кирпичику»: Каллас призвала разрушать экономику России
- Сервисы электросамокатов назвали меры для уменьшения ДТП
- Глава Иркутской области назвал предварительную причину крушения Ту-22М3
- Патрушев заявил, что в порты РФ заходят торговые корабли с магнитными минами
- Конституция - пустое слово: Армении предрекли период нестабильности
- МИД: Россия победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море
- В Госдуме объяснили, как будет работать реестр осужденных педофилов
- Клуб «Каролина Харрикейнз» стал обладателем Кубка Стэнли
- Кусков объяснил, почему операторы не успевают предупредить россиян о ЧС
- Нет денег или дефицит? Почему россияне перестали покупать черешню