Россиянам предложили заменить Черное море Байкалом и Каспием

Синоптики в эфире НСН отметили, что перед отдыхом в России необходимо заранее смотреть прогноз погоды: с нею может и не повезти.

Пока большинство направлений выездного туризма недоступны для россиян, многие планируют летний отдых в внутри страны. В качестве альтернативы привычному Черному морю с его многолюдными курортами можно рассмотреть Каспийское море, а также озеро Байкал и берега Волги, рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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«Последние годы и на Байкале, и в Красноярском крае, и на Енисее тепло летом. Также на Урале и на Волге хорошие летние дни. Вопрос в том, что бывают также и дожди с грозами. Надо знать погоду более конкретно, может повезти, а может и нет. В июле и первой половине августа хорошая погода в Прибалтике - Калининградской области и Петербурге. Но год на год не попадает, Балтика вещь такая… Очень много циклонов идет через нее. На Каспии точно можно купаться уже в июне. Температура воды на Черном море, Азовском побережье и Каспии такая, что уже в мае можно купаться», - сказал Цыганков.
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В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» уточнил что на Каспийское море следует ездить только в самом начале лета, так как потом туристов может ждать изнурительная жара.

«Июль и первая половина августа весьма сложные для отдыха на Каспийском море, там слишком жарко. Что касается Калининграда, то оптимальна вторая половина июля и первая половина августа. Но опять же, все зависит от характера погоды в эти месяцы. Балтийская погода гораздо более непредсказуемая вещь, нежели погода в средней полосе, а тем более на юге», - сказал Шувалов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в этом году из-за закрытия множества внешних направлений на полуострове прогнозируется туристический бум. В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что большая часть россиян отказалась от зарубежного отдыха на майские праздники, выбрав российские курорты.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ПогодаОтдыхКаспийское МореРоссия
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