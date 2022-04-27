Россиянам предложили заменить Черное море Байкалом и Каспием

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» уточнил что на Каспийское море следует ездить только в самом начале лета, так как потом туристов может ждать изнурительная жара.

«Июль и первая половина августа весьма сложные для отдыха на Каспийском море, там слишком жарко. Что касается Калининграда, то оптимальна вторая половина июля и первая половина августа. Но опять же, все зависит от характера погоды в эти месяцы. Балтийская погода гораздо более непредсказуемая вещь, нежели погода в средней полосе, а тем более на юге», - сказал Шувалов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в этом году из-за закрытия множества внешних направлений на полуострове прогнозируется туристический бум. В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что большая часть россиян отказалась от зарубежного отдыха на майские праздники, выбрав российские курорты.

