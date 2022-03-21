«Цены не взлетели!» Россияне выбрали на майские праздники Сочи, Анапу и Геленджик

Он также отметил, что в Санкт-Петербурге произошло «импортозамещение» иностранных туристов на российских.

«Также популярны Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, в котором идет импортозамещение – вместо иностранных туристов там сейчас почти в два раза больше российских гостей, Казань, Карелия, Байкал, Калининград, Минводы», - рассказал вице-президент РСТ.

По его словам, цены на российские направления пока не растут.

«Сезон, безусловно, будет высокий, но, надеемся, не по ценам. Пока цены, несмотря на различные прогнозы, не взлетели. Спрос - на грани, поэтому цены пока удерживаются, на «высокие» даты, возможно, они будут корректироваться., но пока этого нет. Пока прогноз благоприятный», - подчеркнул Барзыкин.

Он также назвал страны, в которые могут отправиться летом российские туристы, указав на высокие риски такого отдыха.

«Сейчас все крайне неустойчиво, поэтому прогнозы сделать сложно. В ОАЭ летом не очень комфортно, Тунис заинтересован, Турция по-прежнему, Египет, но нужно восстанавливать авиасообщение, Гоа. Но сейчас крайне высокие риски, ситуация постоянно меняется, и каждый должен серьезно подумать насчет выезда», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, президент Союза туристических агентств Сергей Голов сказал НСН, что цены на путевки зарубеж зависят от курса рубля, и представил свою версию "летних" стран для россиян.

«В первую очередь, это Турция, Египет, Арабские Эмираты и Таиланд. Если у нас курс доллара вырос на 40 рублей, естественно, туры будут дороже. Они не подорожали, просто изменился курс», - сказал Голов.

Он также высказал мнение, что к майским праздникам ситуация с полетами стабилизируется.