«Цены не взлетели!» Россияне выбрали на майские праздники Сочи, Анапу и Геленджик
Юрий Барзыкин предупредил НСН о высоких рисках зарубежного отдыха, а Сергей Голов рассказал о стоимости таких туров.
Большая часть россиян отказалась от зарубежного отдыха на майские праздники, выбрав российские курорты, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«Чаще всего россияне выбирают внутренние направления, их 90%, спрос перераспределился на внутренний рынок. Лидер и продаж, и бронирований – это Сочи. Там и аэропорт работает, и инфраструктура, это востребованный и известный курорт. Далее идут Краснодарский край, Анапа, Геленджик. В Крыму аэропорты пока не работают, но, надеемся, что на майские праздники они заработают. Тем не менее, реализуются туры и поездом, и автотранспортом, в том числе автобусами», - сказал Барзыкин.
Он также отметил, что в Санкт-Петербурге произошло «импортозамещение» иностранных туристов на российских.
«Также популярны Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, в котором идет импортозамещение – вместо иностранных туристов там сейчас почти в два раза больше российских гостей, Казань, Карелия, Байкал, Калининград, Минводы», - рассказал вице-президент РСТ.
По его словам, цены на российские направления пока не растут.
«Сезон, безусловно, будет высокий, но, надеемся, не по ценам. Пока цены, несмотря на различные прогнозы, не взлетели. Спрос - на грани, поэтому цены пока удерживаются, на «высокие» даты, возможно, они будут корректироваться., но пока этого нет. Пока прогноз благоприятный», - подчеркнул Барзыкин.
Он также назвал страны, в которые могут отправиться летом российские туристы, указав на высокие риски такого отдыха.
«Сейчас все крайне неустойчиво, поэтому прогнозы сделать сложно. В ОАЭ летом не очень комфортно, Тунис заинтересован, Турция по-прежнему, Египет, но нужно восстанавливать авиасообщение, Гоа. Но сейчас крайне высокие риски, ситуация постоянно меняется, и каждый должен серьезно подумать насчет выезда», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, президент Союза туристических агентств Сергей Голов сказал НСН, что цены на путевки зарубеж зависят от курса рубля, и представил свою версию "летних" стран для россиян.
«В первую очередь, это Турция, Египет, Арабские Эмираты и Таиланд. Если у нас курс доллара вырос на 40 рублей, естественно, туры будут дороже. Они не подорожали, просто изменился курс», - сказал Голов.
Он также высказал мнение, что к майским праздникам ситуация с полетами стабилизируется.
«Люди, которые хотели отдыхать, всё уже на майские праздники себе забронировали. Все идет согласно планам, правда есть некоторые изменения в полетной программе, но думаю, что к праздникам все стабилизируется», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Как отмечала на пресс-конференции в НСН член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева, «открытые» для россиян туристические страны заинтересованы в увеличении турпотока. В их числе она назвала Турцию, ОАЭ, Индию, Египет, Вьетнам, Таиланд и Тунис.
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