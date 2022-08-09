Хакеры из КНДР атаковали предприятия в РФ, США, Японии, Индии
Хакеры, связанные с Корейской Народно-Демократической Республикой, оказались причастны к кибернетическим атакам на ресурсы крупных организаций в ряде стран, в том числе в России и Соединённых Штатах Америки. Речь идёт о группе из Северной Кореи Andariel, сообщили в «Лаборатории Касперского».
Хакерские атаки этой группы фиксировались также в Японии, Индии, Вьетнаме. Причём объект атаки выбирался по принципу его прочного финансового положения. По сведениям специалистов «Лаборатории Касперского», Andariel проявляет активность более 10 лет и продолжает наращивать свою базу вредоносного программного обеспечения, а также географию атак.
Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США в июле сообщило, что северокорейские хакеры предприняли атаки на государственные и медицинские организации, используя вымогатель Maui. Кроме того, в арсенале Andariel есть шпионская программа DTrack, созданная другой хакерской группировкой из КНДР Lazarus.
Этот компьютерный вирус собирает информацию о системе и истории браузера через команды Windows.
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