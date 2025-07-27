Кашеварова: С 1 августа WhatsApp и VPN в России будут заблокированы
Мессенджер WhatsApp и VPN планируют заблокировать в России с 1 августа. Об этом сообщила российская журналистка Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.
Она не привела конкретных технических подробностей и не пояснила, каким образом получила информацию о предстоящей блокировке.
«What’sApp (принадлежит запрещенной в РФ экстремистской организации Meta) один из самых гнилых мессенджеров», - написала Кашеварова.
По ее словам, WhatsApp - мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ, а вся информация читается и прослушивается. Кашеварова подчеркнула, что этот мессенджер полностью работает на противника.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу из России. Однако позднее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что разговоры о датах и поводах для блокировки в России иностранных сервисов из недружественных стран преждевременны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кашеварова: С 1 августа WhatsApp и VPN в России будут заблокированы
- Трамп: США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем
- Минобороны: За 12 часов силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника
- «Мне индифферентно!»: Лидер F.P.G. назвал мат «костылями», а слэм - спортом
- Российская саблистка завоевала золото на чемпионате мира по фехтованию
- Глава Минприроды: Россия и КНДР рассматривают расширение сообщения между странами
- От планеты до тату: TattooIN раскрыли связь названия группы со «Звездными войнами»
- «Пенсне и кашель»: Лидер группы «ПилОт» пообещал скромно выступить на «НАШИХ В ГОРОДЕ»
- Лифт с пятью пассажирами упал в Калининграде
- Более 20 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Башкирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru