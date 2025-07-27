Кашеварова: С 1 августа WhatsApp и VPN в России будут заблокированы

Мессенджер WhatsApp и VPN планируют заблокировать в России с 1 августа. Об этом сообщила российская журналистка Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.

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Она не привела конкретных технических подробностей и не пояснила, каким образом получила информацию о предстоящей блокировке.

«What’sApp (принадлежит запрещенной в РФ экстремистской организации Meta) один из самых гнилых мессенджеров», - написала Кашеварова.

По ее словам, WhatsApp - мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ, а вся информация читается и прослушивается. Кашеварова подчеркнула, что этот мессенджер полностью работает на противника.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу из России. Однако позднее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что разговоры о датах и поводах для блокировки в России иностранных сервисов из недружественных стран преждевременны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлокировкаМессенджерыWhatsappРоссия

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