«Каша, хлеб или омлет»: Диетолог рассказала, как сделать завтрак полезным
Если человек не завтракает в течение первого часа после пробуждения, он будет иметь низкую скорость обмена веществ, заявила НСН звездный диетолог Маргарита Королева.
Завтрак запускает метаболические часы на сутки, а тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, особенно важно не пропускать этот прием пищи, сообщила НСН звездный диетолог Маргарита Королева.
Каждый пятый россиянин завтракает на работе, при этом каждый восьмой вовсе пропускает утренний прием пищи, следует из опроса SuperJob. Уточняется, что 68% мужчин предпочитают завтракать дома, 21% женщин делают это на работе. Королева заявила, что первый прием пищи в утренние часы является одним из самых важных.
«Мы ночью спим, но наш организм работает. Утром мы просыпаемся, и энергии нет. В первый час после пробуждения важно позавтракать. Завтрак является одним из основных приемов пищи, именно он запускает метаболические часы на перспективу суток. Человек, который своевременно не позавтракал, будет иметь более низкую скорость обмена веществ. Тем, кто хочет расстаться с лишними килограммами или не набрать вес, важно завтракать в первый час после пробуждения. Завтраки дают энергию на начало рабочего дня», - рассказала она.
Как добавила собеседница НСН, варианты завтрака могут быть разными.
«Сделать питание разнообразным при наличии двух-трех приемов пищи нереально. Поэтому питаться необходимо от четырех до шести раз в день, в зависимости от того, в котором часу мы просыпаемся. Завтрак может иметь в составе зерновые, к примеру, в кашах большое количество растительных волокон, минеральных веществ. Ее можно заправить сезонными фруктами, ягодами, орехами, маслом. Другой вариант завтрака – зерновой хлеб с авокадо или котлета с овощами. Блюдом для завтрака также может быть омлет. Тем, кто не успевает есть дома, можно прихватить с собой пару яиц и съесть их в офисе. Либо выбрать зерновой хлеб с кусочком семги, зелени», - пояснила Королева.
Ранее врач-эндокринолог, член российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев сообщил «Радиоточке НСН», что каждый перекус стимулирует выделение гормона инсулина, который являются жиронакапливающим. По его словам, важно следить за общей калорийностью рациона, чтобы не было переизбытка энергии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хью Грант назвал «Бриджит Джонс 4» очень грустным фильмом
- Word ошибочно начал удалять сохранённые документы
- Писатель Эдвардс заявил, что воссоздал внешность Джека-Потрошителя
- CNN: Байден ругался матом в адрес Путина и Нетаньяху в Белом доме
- На Камчатке начали розыск сбившего медведицу водителя
- Лукашенко призвал страны СНГ совместно выступить против санкций
- У капибары Рудольфа из белгородского зоопарка диагностировали лимфому
- Офис Зеленского: Второй саммит по Украине в ноябре не состоится
- Мирра Андреева впервые сыграет с сестрой Эрикой на турнире WTA
- Видеоигру Red Dead Redemption представят на ПК
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru