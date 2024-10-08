«Каша, хлеб или омлет»: Диетолог рассказала, как сделать завтрак полезным

Каждый пятый россиянин завтракает на работе, при этом каждый восьмой вовсе пропускает утренний прием пищи, следует из опроса SuperJob. Уточняется, что 68% мужчин предпочитают завтракать дома, 21% женщин делают это на работе. Королева заявила, что первый прием пищи в утренние часы является одним из самых важных.

«Мы ночью спим, но наш организм работает. Утром мы просыпаемся, и энергии нет. В первый час после пробуждения важно позавтракать. Завтрак является одним из основных приемов пищи, именно он запускает метаболические часы на перспективу суток. Человек, который своевременно не позавтракал, будет иметь более низкую скорость обмена веществ. Тем, кто хочет расстаться с лишними килограммами или не набрать вес, важно завтракать в первый час после пробуждения. Завтраки дают энергию на начало рабочего дня», - рассказала она.