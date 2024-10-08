Диетолог призвал придерживаться семи правил в питании до 30 лет

До 30 лет диета должна базироваться на семи правилах здорового питания, рассказал врач-диетолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Принципы заключаются в употреблении необходимого количества белка, углеводов, здоровых жиров, фруктов и овощей, соблюдении питьевого режима, а также режима питания.

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Так, на завтрак необходимо есть белково-углеводную пищу, а потребление сахара и кондитерских изделий, макарон, круп, соусов наоборот снизить.

Половина тарелки должна состоять из зеленых овощей, а с фруктами лучше не перебарщивать, так как там много сахара. Также важно пить достаточное количество воды и исключить перекусы.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что человек может прожить 120 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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