Диетолог призвал придерживаться семи правил в питании до 30 лет
До 30 лет диета должна базироваться на семи правилах здорового питания, рассказал врач-диетолог, гастроэнтеролог Сергей Морозов. Его слова приводит «Газета.Ru».
Принципы заключаются в употреблении необходимого количества белка, углеводов, здоровых жиров, фруктов и овощей, соблюдении питьевого режима, а также режима питания.
Так, на завтрак необходимо есть белково-углеводную пищу, а потребление сахара и кондитерских изделий, макарон, круп, соусов наоборот снизить.
Половина тарелки должна состоять из зеленых овощей, а с фруктами лучше не перебарщивать, так как там много сахара. Также важно пить достаточное количество воды и исключить перекусы.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что человек может прожить 120 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru