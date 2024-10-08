Диетолог призвал придерживаться семи правил в питании до 30 лет

Так, на завтрак необходимо есть белково-углеводную пищу, а потребление сахара и кондитерских изделий, макарон, круп, соусов наоборот снизить.

Половина тарелки должна состоять из зеленых овощей, а с фруктами лучше не перебарщивать, так как там много сахара. Также важно пить достаточное количество воды и исключить перекусы.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что человек может прожить 120 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



