Рыба, ягоды и хлеб: Доктор Мухина рассказала, каким должно быть питание для школьников

Питание играет важную роль в учебном процессе, особенно это касается школьников, так как детский организм, в том числе мозг, активно развивается и требует много энергии. О том, как должен питаться школьник в эфире НСН рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

«Вот список продуктов, которые помогут обеспечить ребенка всеми необходимыми питательными веществами для его мозга и настроения: Омега-3 жирные кислоты, важные для работы мозга (а это рыба - лосось, скумбрия, сардины), также льняные и чиа семена - для растительных источников омега-3. Делать ребенку отвары и десерты, смешивая с фруктовыми пюре и добавляя в йогурты. Немаловажно в меню ребенка использовать фрукты и ягоды: черника содержит антиоксиданты, которые улучшают память и когнитивные функции, бананы богаты калием и витамином B6, необходимыми для нервной системы, яблоки поддерживают энергетический уровень и помогают в борьбе с усталостью, киви и апельсины - богаты витамином C, который способствует улучшению настроения и укреплению иммунитета», - отметила она.

Доктор Мухина указала еще и на пользу других продуктов для растущего детского организма.



«Также не стоит забывать о молочных продуктах: йогурт - богат пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника и, следовательно, настроение. Молоко и сыр - источники кальция и витамина D, которые важны для нервной системы. Цельнозерновые продукты - хлеб обеспечивает долгосрочную энергию и поддерживает уровень глюкозы в крови. Каши, такие как овсянка и гречка, богаты клетчаткой и витаминами группы B, которые прямо влияют на мозговую деятельность. Белковые продукты необходимы ребенку для роста: необходимо съедать 2 г белка на 1 кг веса, поэтому ребенку весом 50 кг надо примерно 150 гр белкового продукта в день. Ну и, конечно, какой ребенок откажется от сладкого: темный шоколад содержит флавоноиды, которые улучшают приток крови к мозгу и, следовательно, когнитивные функции. Мёд - это натуральный сахар, который может быть отличным источником быстрой энергии и улучшает настроение», - рассказала НСН доктор Мухина.

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