«Переболеют все»: Зачем России всеобщий масочный режим

В России введен всеобщий масочный режим. Роспотребнадзор обязал всех без исключения носить маски в местах массового пребывания, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью НСН заявил, что эта мера должна замедлить распространение короновирусной инфекции нового типа и помочь снизить нагрузку на медиков.

«Масочный режим не остановит полностью эпидемию, но более эффективно затормозит распространение коронавируса. Ожидаем в течение двух недель, то есть одного инкубационного периода, снижение числа зараженных и самое главное - снижения количество погибших и уменьшения нагрузки на систему здравоохранения», - заявил собеседник НСН.