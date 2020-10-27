«Переболеют все»: Зачем России всеобщий масочный режим
Терапевт-иммунолог заявил НСН, что федеральный масочный режим не остановит распространения COVID-19, но замедлит его и поможет врачам.
В России введен всеобщий масочный режим. Роспотребнадзор обязал всех без исключения носить маски в местах массового пребывания, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.
Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью НСН заявил, что эта мера должна замедлить распространение короновирусной инфекции нового типа и помочь снизить нагрузку на медиков.
«Масочный режим не остановит полностью эпидемию, но более эффективно затормозит распространение коронавируса. Ожидаем в течение двух недель, то есть одного инкубационного периода, снижение числа зараженных и самое главное - снижения количество погибших и уменьшения нагрузки на систему здравоохранения», - заявил собеседник НСН.
С 28 октября также рекомендовано запретить проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 6:00. Соответствующие решения будут принимать власти регионов.
«Для вируса границ нет, переболеют все, кто не болел, до достижения отметки - 60-70% населения. Ночная жизнь - разгульная, маски точно там не носят, это рассадник коронавируса, поэтому и многие страны вводят комендантский час», - пояснил Жемчугов.
Постановление Роспотребнадзора также обязывает региональные власти усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания, и проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тысяч населения среднесуточно.
По данным оперштаба, за последние сутки в России умерли 320 человек, ранее заразившихся COVID-19. Показатель стал наибольшим с момента начала пандемии.
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