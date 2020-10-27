Эксперт предрек пандемию коронавируса на срок не менее двух лет

Пандемия COVID-19 будет продолжаться не менее двух лет, передает «Интерфакс» мнение эпидемиолога и инфекциониста Михаила Фаворова.

Он напомнил, что в мире нет ни одной вакцины, которая прошла бы третью фазу испытаний, а потому нельзя оценивать их эффективность. Эксперт выразил сомнение, что вакцины на основе аденовируса, в том числе российская «Спутник V», будут защищать от коронавируса.

По словам Фаворова, повторное заражение коронавирусом – доказанный факт, но число таких случаев невелико. Он также назвал доказанным факты повторного заражения коронавирусом, однако заметил, что речь идет о небольшом, по сравнению с общим числом заболевших, количестве инфицированных.

Первую в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в России в августе. Препарат разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи. В октябре была зарегистрирована ещё одна российская вакцина от новой коронавирусной инфекции — препарат «ЭпиВакКорона», разработка государственного научного центра «Вектор». Российское законодательство позволяет регистрировать вакцины после второго этапа испытаний на небольшой группе пациентов.

