Картаполов назвал фейком «приказ Минобороны» о дополнительной мобилизации в РФ

По его словам, этот фейковый документ был разработан и вброшен в соцсети «нашими противниками».

«Не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», - заключил Картаполов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в России в ближайшее время не планируется проводить всеобщую мобилизацию, так как власти решили сделать упор на массовое привлечение в армию контрактников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».