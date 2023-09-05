Картаполов назвал фейком «приказ Минобороны» о дополнительной мобилизации в РФ
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что распространившийся в интернете «приказ Минобороны РФ» о якобы проведении в РФ дополнительной мобилизации является фейком, сообщает ТАСС.
По его словам, этот фейковый документ был разработан и вброшен в соцсети «нашими противниками».
«Не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», - заключил Картаполов.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в России в ближайшее время не планируется проводить всеобщую мобилизацию, так как власти решили сделать упор на массовое привлечение в армию контрактников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru