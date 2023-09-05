Картаполов назвал фейком «приказ Минобороны» о дополнительной мобилизации в РФ

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что распространившийся в интернете «приказ Минобороны РФ» о якобы проведении в РФ дополнительной мобилизации является фейком, сообщает ТАСС.

В Сети появился фейковый приказ от имени Шойгу о новой волне мобилизации

По его словам, этот фейковый документ был разработан и вброшен в соцсети «нашими противниками».

«Не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», - заключил Картаполов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в России в ближайшее время не планируется проводить всеобщую мобилизацию, так как власти решили сделать упор на массовое привлечение в армию контрактников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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