«Карманная церковь»: Кураев не верит, что ПЦУ лишит престола патриарха Кирилла

Идея Православной церкви Украины (ПЦУ) лишить престола Патриарха Московского и всея Руси Кирилла нереальна, при этом РПЦ следует отреагировать на это с юмором, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.

Ранее в ПЦУ обратились с соответствующей просьбой к Патриарху Константинопольскому Варфоломею. Его также призвали признать еретической доктрину «русского мира», якобы существующую в РПЦ.