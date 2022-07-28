«Карманная церковь»: Кураев не верит, что ПЦУ лишит престола патриарха Кирилла

Ереси о «русском мире» не может быть по определению, при этом на Украине уходят от конкретики в обвинениях патриарха, сказал в эфире НСН Андрей Кураев.

Идея Православной церкви Украины (ПЦУ) лишить престола Патриарха Московского и всея Руси Кирилла нереальна, при этом РПЦ следует отреагировать на это с юмором, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.

Ранее в ПЦУ обратились с соответствующей просьбой к Патриарху Константинопольскому Варфоломею. Его также призвали признать еретической доктрину «русского мира», якобы существующую в РПЦ.

На Украине хотят лишить престола патриарха Кирилла
«Я думаю, что этот замысел совершенно нереальный. К сожалению, когда речь идет о ситуации острого военно-политического соперничества, каждая из сторон старается иметь свою карманную политизированную церковь, а та старается выпрыгивать из штанишек, доказывая свою полезность Я считаю, что в таких случаях, чем более юмористическим будет ответ, тем он будет убедительнее», - сказал Кураев.

По его словам, ереси о «русском мире» не может быть по определению.

«Эта история длится уже несколько месяцев – попытка обвинить патриарха Кирилла в ереси "русского мира". Это очень тенденциозное, политизированное и совершенно необоснованное обвинение. Во-первых, потому что ересь – это несогласие с тезисами, которые канонизированы в церковном учении и провозглашены в качестве догмы. При этом все православные догмы говорят о Небе, а не о Земле. Ни о Византийской империи, ни о Киевской Руси, ни о России догм быть не может. Нельзя обвинить человека в догматической ереси, если он проповедует не симпатичную лично мне политическую идею, тем более, если речь идет о мечте о каком-то мире, русском или другом. Такой ереси по определению быть не может», - разъяснил запрещенный в служении протодиакон.

При этом Кураев указал, в чем еще нестыковки требований УПЦ.

«Второе – очень странно обращаться к Вселенскому патриарху с такого рода просьбой. Потому что именно он проповедует тезис "Византия после Византии". У них мечта о своем, византийском мире, который тоже трансграничен, охватывает все Балканы, весь Ближний Восток. Пусть Византийская империя исчезла, но церковные греки помнят об этих временах и хотя бы в церковном виде хотят это возродить и сохранить. Если квалифицировать так идею русского мира, тогда должны и идею византийского мира также квалифицировать, не говоря уже о римском мире. Третье – обвиняя, патриарха, они не приводят конкретных тезисов: что такого он сказал, какой именно тезис вы хотите счесть еретическим», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
СМИ: патриарху Кириллу запретили въезд в Литву

В начале июня Великобритания ввела санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 27 июля стало известно, что ему на пять лет запретили въезд на территорию Литвы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Кураев
ТЕГИ:УкраинаПатриарх КириллАндрей Кураев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры