На Украине хотят лишить престола патриарха Кирилла

Православная церковь Украины (ПЦУ) попросила патриарха Константинопольского Варфоломея лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Соответствующее обращение принято по итогам заседания синода ПЦУ.

Как отмечает РИА Новости, ПЦУ была создана в конце 2018 года в противовес Украинской православной церкви Московского патриархата.

Накануне стало известно, что патриарху Кириллу на пять лет запретили въезд на территорию Литвы.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Православная Церковь УкраиныУкраинаПатриарх Кирилл
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