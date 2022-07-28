На Украине хотят лишить престола патриарха Кирилла
28 июля 202213:40
Православная церковь Украины (ПЦУ) попросила патриарха Константинопольского Варфоломея лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Соответствующее обращение принято по итогам заседания синода ПЦУ.
Как отмечает РИА Новости, ПЦУ была создана в конце 2018 года в противовес Украинской православной церкви Московского патриархата.
Накануне стало известно, что патриарху Кириллу на пять лет запретили въезд на территорию Литвы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru