СМИ: патриарху Кириллу запретили въезд в Литву

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу на пять лет запретили въезд на территорию Литвы, сообщает портал Delfi со ссылкой на МИД республики.

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В сообщении ведомства говорится, что предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) является «ближайшим соратником президента РФ Владимира Путина» и неоднократно публично высказывался в поддержку спецоперации ВС РФ на Украине.

Также отмечается, что патриарху запрещён въезд в Литву до 23 июня 2027 года из-за «сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины».

Ранее патриарха Кирилла внесли в санкционный список Великобритании, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СпецоперацияСанкции Против РоссииЛитваПатриарх Кирилл
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