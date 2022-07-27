СМИ: патриарху Кириллу запретили въезд в Литву
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу на пять лет запретили въезд на территорию Литвы, сообщает портал Delfi со ссылкой на МИД республики.
В сообщении ведомства говорится, что предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) является «ближайшим соратником президента РФ Владимира Путина» и неоднократно публично высказывался в поддержку спецоперации ВС РФ на Украине.
Также отмечается, что патриарху запрещён въезд в Литву до 23 июня 2027 года из-за «сознательного отрицания территориальной целостности и суверенитета Украины».
Ранее патриарха Кирилла внесли в санкционный список Великобритании, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- Минобороны РФ запустило паромы из Ейска в Мариуполь
- Песков заявил, что санкции мешают «Газпрому» гарантировать прокачку
- Песков: Путин и Эрдоган обсудят в Сочи военно-техническое сотрудничество
- Производитель лифтов Otis объявил о продаже российского бизнеса
- Сбербанк впервые за 20 лет повысил стоимость уведомлений
- Онищенко: Россиянам нужно успеть ревакцинироваться от COVID-19 до сентября
- СМИ: патриарху Кириллу запретили въезд в Литву
- В Кремле обвинили молдавские власти в насаждении антироссийской повестки
- Минобороны: Российские военные уничтожили более 100 ракет к РСЗО HIMARS
- Эксперт назвал вакансии с максимальным количеством собеседований
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru