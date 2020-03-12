Карантин в Москве не потребуется российским и иностранным дипломатам

Там напомнили, что жителям, вернувшимся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании по прибытии в российскую столицу нужно будет находиться в режиме домашней изоляции 14 дней. На дипломатических работников эта мера не распространяется.

Ранее сообщалось, что мера также не касается сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, прибывающих в Москву в составе официальных делегаций.

Москве в среду объявили об увеличении числа зараженных коронавирусом людей в столице до 15 человек. Всего в мире заболели коронавирусом COVID-19 почти 125 тысяч человек.







