Карантин в Москве не потребуется российским и иностранным дипломатам
Российские и иностранные дипломаты, прибывшие в Москву из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, не должны проходить обязательную самоизоляцию в течение 14 дней. На них не распространяется действие указа мэра столицы Сергея Собянина. Об этом сообщили «Интерфаксу» в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Там напомнили, что жителям, вернувшимся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании по прибытии в российскую столицу нужно будет находиться в режиме домашней изоляции 14 дней. На дипломатических работников эта мера не распространяется.
Ранее сообщалось, что мера также не касается сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, прибывающих в Москву в составе официальных делегаций.
Москве в среду объявили об увеличении числа зараженных коронавирусом людей в столице до 15 человек. Всего в мире заболели коронавирусом COVID-19 почти 125 тысяч человек.
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