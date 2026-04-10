Британия обвинила Москву в шпионаже за подводными кабелями с помощью подлодок
Москва «под прикрытием событий на Ближнем Востоке» направила к побережью Великобритании и в сопредельные акватории три субмарины, следует из сообщения британского правительства.
Утверждается, что это было необходимо для проведения «зловредной деятельности в отношении критически важной подводной инфраструктуры». По данным Лондона, российская операция началась «несколько недель назад» с входа ударной атомной подлодки класса «Акула» в международные воды Крайнего Севера, что было «отвлекающим маневром». Как только подлодки обнаружили и взяли под круглосуточное наблюдение британские военные самолеты и корабли, Лондон при взаимодействии с союзниками, включая Норвегию, отследил в других районах еще две российские специализированные субмарины. Последние якобы входят в военно-морские подразделения Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ).
«Президенту [Владимиру] Путину я говорю: „Мы вас видим“. Мы видим вашу деятельность над нашими [подводными] кабелями и трубопроводами. И вы должны знать, что любая попытка повредить их недопустима и повлечет за собой серьезные последствия», — заявил журналистам глава Минобороны Джон Хили.
Ранее Великобритания и Норвегия договорились вместе «охотиться» за подлодками РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
