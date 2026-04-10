Белоруссия отказалась блокировать YouTube, несмотря на удаление каналов госпропаганды

Власти Белоруссии не будут блокировать видеохостинг YouTube, который в начале апреля удалил каналы государственных СМИ республики, сообщает «Белорусское телеграфное агентство».





Речь идет о «БелТА», ОНТ и СТВ, заявил министр информации Дмитрий Жук. По его словам, любой запрет должен быть «целесообразным и эффективным», а последствия такого решения — «четко продуманными». Министр указал, что с крупными зарубежными платформами, которые используются гражданами, нужно действовать «очень аккуратно».

При этом министр отметил, что президент Александр Лукашенко предпочитает запретам «иные механизмы взаимоотношения с игроками мирового медиапространства». Глава государства уверен, что сейчас идет информационная война, но не хочет, чтобы она «стала горячей».

Платформа YouTube заявила о нарушении внутренних правил, однако не уточнила, какой именно контент стал причиной ограничений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

