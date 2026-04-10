Экономисты: Госрегулирование тарифов ЖКУ является причиной кризиса в отрасли

Как следует из исследования РАНХиГС и Высшей школы экономики, увеличение платы сдерживается без экономического обоснования, что приводит к недостаточному финансированию жилищно-коммунального хозяйства. Накопленный индекс максимального изменения стоимости коммунальных услуг отстает от накопленной инфляции за последние десять лет на 20 п.п.

В исследовании указывается, что состояние коммунальной инфраструктуры большинства российских городов вызывает серьезные опасения. Высокий износ инфраструктуры, основная часть которой была создана еще в советский период, приводит к росту аварийности. Кроме того, в отрасли наблюдается дефицит рабочей силы и низкая квалификация кадров.

Сегодня в сфере ЖКХ нет системы контроля и оценки эффективности, поэтому прокуратура вынуждена точечно реагировать на жалобы граждан, что не способствует улучшению ситуации в целом, заявила НСН председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

