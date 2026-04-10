Экономисты: Госрегулирование тарифов ЖКУ является причиной кризиса в отрасли
Кабмин России устанавливает для каждого из регионов предельную планку повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, обычно привязанную к уровню инфляции, сообщает Forbes.
Как следует из исследования РАНХиГС и Высшей школы экономики, увеличение платы сдерживается без экономического обоснования, что приводит к недостаточному финансированию жилищно-коммунального хозяйства. Накопленный индекс максимального изменения стоимости коммунальных услуг отстает от накопленной инфляции за последние десять лет на 20 п.п.
В исследовании указывается, что состояние коммунальной инфраструктуры большинства российских городов вызывает серьезные опасения. Высокий износ инфраструктуры, основная часть которой была создана еще в советский период, приводит к росту аварийности. Кроме того, в отрасли наблюдается дефицит рабочей силы и низкая квалификация кадров.
Сегодня в сфере ЖКХ нет системы контроля и оценки эффективности, поэтому прокуратура вынуждена точечно реагировать на жалобы граждан, что не способствует улучшению ситуации в целом, заявила НСН председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
- Доходы бюджета РФ удвоятся от НДПИ на нефть
- Россияне после замедления Telegram стали проводить в нем меньше времени
- Белоруссия отказалась блокировать YouTube, несмотря на удаление каналов госпропаганды
- Россия опустилась ниже Египта по расходам на научные разработки
- В РАН признали «вылет» РФ из группы ведущих космических держав
- Британия обвинила Москву в шпионаже за подводными кабелями с помощью подлодок
- В бюджете Соцфонда РФ образовалась рекордная «дыра» на 1,2 триллиона рублей
- На Камчатке пропала связь с туристической группой из семи человек
- Неизвестные трейдеры поставили $1 млрд на обвал нефти перед объявлением перемирия США и Ирана