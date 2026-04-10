Доходы бюджета РФ удвоятся от НДПИ на нефть
Доходы российского бюджета от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть в апреле текущего года удвоятся по сравнению с мартом и достигнут около 700 млрд рублей ($9 млрд), сообщает Reuters.
По данным агентства, это связано с топливным кризисом из-за атак США и Израиля на Иран. В марте показатель составил 327 млрд рублей. По сравнению с апрелем 2025 года доходы увеличатся примерно на 10%.
В бюджете страны на текущий год заложены поступления от НДПИ в 7,9 трлн рублей.
Ранее стало известно, что еженедельная выручка России от экспорта нефти в период до 5 апреля выросла до $2,02 миллиарда против $1,79 миллиарда неделей ранее. Это связано с подорожанием российских сортов нефти, которое продолжалось 5 недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
