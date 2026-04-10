В бюджете Соцфонда РФ образовалась рекордная «дыра» на 1,2 триллиона рублей

Расходы Соцфонда превысили доходы на 1,239 триллиона рублей. По сравнению с 2024 годом (369 млрд рублей) «дыра» в фонде увеличилась в 3,4 раза, а ее итоговый размер более чем вдвое превзошел предыдущие рекорды — 543,7 млрд рублей в 2015 году и 593 млрд в 2023-м.

Собственные доходы фонда, состоящие из взносов, которые работодатели отчисляют с зарплаты каждого работника, выросли на 12,7%, до 12,412 трлн рублей. Эта сумма покрыла только 70% расходов СФР на выплаты пенсий, пособий и обеспечение собственной деятельности — 17,596 трлн рублей.

