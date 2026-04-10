Россияне после замедления Telegram стали проводить в нем меньше времени

Согласно данным компании Mediascope, если в феврале российские пользователи в среднем проводил в мессенджере 44 минуты в сутки, то в марте этот показатель снизился до 34 минут. Также почти на 10% снизился и среднесуточный охват Telegram: если в феврале хотя бы раз в день на платформу заходили 80 млн пользователей, то в марте — 72,2 млн.

В предыдущие годы показатели мессенджера в основном росли, при том, что он конкурировал с мессенджером WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), который на протяжении многих лет до января 2026 года был у россиян самым популярным.

У Павла Дурова есть инструменты, которые могут усложнить меры Роскомнадзора по блокировке Telegram. Об этом НСН рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

